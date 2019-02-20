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20.02.19 14:34

Участок трассы "Таврида" открыли на границе Крыма с Севастополем

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Генеральный подрядчик - АО "ВАД" выполнил рабочий перепуск движения со старой дороги "Симферополь - Бахчисарай - Севастополь" на построенный 700-метровый участок трассы "Таврида", расположенный на стыке административных границ Бахчисарайского района Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба Министерства транспорта республики Крым в среду.

"Рабочий перепуск движения произведен на 700-метровом участке "Тавриды" в конце 6 этапа трассы. Это стандартная процедура, необходимая для продолжения строительства. После того, как машины поедут по открытому участку, старая дорога будет разобрана, и на ее месте начнется строительство двух новых полос "Тавриды", - поясняет Минтранс региона.

На участке трассы нанесена временная дорожная разметка, установлены знаки, регламентирующие скоростной режим и направления движения.

Как сообщалось, движение по двум полосам трассы "Таврида" - на участке протяженностью 190 км от Симферополя в центральной части полуострова до Керчи на востоке - открылось поэтапно в течение последних трех дней 2018 года.

Как известно, магистраль пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей. Они должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года. АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированное в Вологде, выбрано единственным исполнителем работ по строительству трассы.

Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей, на эти средства планируется спроектировать и возвести восьмой участок трассы протяженностью 6,2 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль.

Кабмин РФ во второй половине декабря распорядился, что восьмой участок трассы также будет строить компания "ВАД". По прогнозам Минэкономразвития России, он будет введен в 2021 году.

"Таврида" строится за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2022 года.

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