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20.02.19 14:36

Кедровник с певчими дроздами и ласками в Томской области возьмут под охрану

Фото: пресс-служба Прокуратуры Томской области
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Томска удовлетворил иск природоохранной прокуратуры о взятии под охрану Конининского припоселкового кедровника.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в соответствии с судебным решением, облдепартамент природных ресурсов до 1 июля 2020 года должен подготовить все необходимые документы, после чего кедровник будет взят под охрану.

По данным ведомства, кедровник располагается на правом берегу реки Киргизка вблизи деревни Конинино Томского района на площади 61 га.

Лесной массив, в котором растут пихты и кедры, используется местным населением как место отдыха, сбора ягод, орехов и грибов.

"Лесные обитатели кедровника отличаются многообразием: здесь водятся соловьи, певчие дрозды, свиристели, иволги, кедровки, встречаются лисицы, горностаи, ласки. В целом, животный мир этой территории насчитывает 64 вида птиц, 18 видов млекопитающих, 5 видов земноводных", - говорится в пресс-релизе.

Несмотря на то, что в 1980-х годах Томский облисполкомом включил кедровник в список особо охраняемых природных территорий регионального значения, власти региона до сих пор не разработали документы, необходимые для его сохранения.

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