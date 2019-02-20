Рекультивировать челябинскую свалку в Челябинске будет структура Росатома

20.02.19 14:40

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Рекультивацией челябинской свалки объемом 18 млн кубических метров будет заниматься ФГУП "РосРао" (предприятие госкорпорации "Росатом"), сообщила первый заместитель министра экологи Челябинской области Ирина Харина на заседании профильного комитета регионального Законодательного собрания в среду.

"В настоящее время у нас есть поручение президента РФ по выбору единственного поставщика на рекультивацию свалки. Генеральным заказчиком выбрано предприятие "РосРао", ждем постановление правительства, оно еще в работе", - сказала И.Харичева.

Замминистра уточнила, что "РосРао" будет также готовить проектно-сметную документацию на проведение рекультивации. Эти работы запланированы на 2019 год.

"Для подготовки проекта мы проведем дополнительные изыскательские работы по уточнению объемов тела свалки и объемов выбрасываемых в атмосферу газов. Последние подобные изыскания проводились в марте 2018 года, после этого до сентября она еще работала. Сейчас необходимо уточнить эти данные", - пояснила И.Харина.

Согласно последним исследованиям, за полвека эксплуатации свалка накопила около 18 млн кубометров отходов.

На рекультивацию челябинской свалки в 2019-2021 годах регион получит из федерального бюджета 2,9 млрд рублей, из них 500 млн руб. - в текущем году.

"Федеральные средства областной бюджет будет направлять на оплату работ генеральному заказчику, который, в свою очередь, будет рассчитываться с субподрядчиками", - сообщила замминистра.

По ее сведениям, технический этап рекультивации свалки планируется провести к началу саммитов стран Шанхайской организации содружества (ШОС) и БРИКС, которые будут проходить в 2020 году.

Свалка в Челябинске площадью 74 га действовала с 1949 года и была закрыта в сентябре 2018 года. Строительство нового полигона ТКО в челябинском кластере запланировано на середину 2020 года.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" - специализированная организация, профессионально занимающаяся обращением с радиоактивными отходами (РАО).