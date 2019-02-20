Собянин предложил создать национальный космический центр на базе НПЦ Хруничева

20.02.19 14:47

© РИА Новости. Алексей Куденко

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Национальный космический центр, о котором говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, может быть создан на базе Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Президент также поручил создать в Москве Национальный космический центр. Лучше всего для этого подходит завод им. Хруничева. В последние годы он находится в сложном положении. Большая часть территории не используется, и это плачевное зрелище", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" в среду.

По его словам, открытие национального космического центра позволит сохранить "это уникальное предприятие - разработчика и производителя орбитальных станций "Салют", "Мир", российских модулей МКС, а также одной из самых успешных отечественных ракет-носителей "Протон".

Во время послания В.Путин заявил о необходимости увеличить возможности российской спутниковой группировки, поручил создать национальный космический центр.

"Поручаю "Роскосмосу" совместно с правительством Москвы сформировать Национальный космический центр", - сказал он.

По словам президента РФ, такой центр должен объединить основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.

"Для настоящей революции в области связи, навигации, создания систем дистанционного зондирования земли необходимо кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки. Россия обладает для этого уникальными технологиями. Такие задачи требуют и качественного обновления всей космической отрасли", - сказал В.Путин.