Власти Ленобласти добавят к федеральной выплате многодетным семьям 150 тыс. рублей на погашение ипотеки

20.02.19 14:49

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20 февраля. Interfax-Russia.ru - Ленинградская область возьмет на себя дополнительные обязательства по реализации инициатив президента РФ, озвученных в послании Федеральному Собранию в среду, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Для дополнительной поддержки указанных категорий семей из регионального бюджета будет компенсировано еще 2% ставки по ипотечным кредитам, таким образом, с учетом субсидии из федерального бюджета она составит не более 4% годовых", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Александра Дрозденко.

При рождении третьего и последующих детей Ленинградская область добавит к федеральной выплате в 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита еще 150 тыс. рублей.

Кроме того, от земельного налога в Ленинградской области будут освобождены 12 соток, находящиеся в собственности многодетных семей.

А.Дрозденко также отметил, что регион дифференцирует выплаты на рождение детей: от 30 тыс. рублей - при рождении первого ребенка, до 40 - на второго и 50 - при рождении третьего и последующих детей.

В среду президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, предложил с 1 января 2019 года в качестве дополнительной меры поддержки семей с тремя и более детьми выделять из федерального бюджета 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита. Он отметил, что предлагает это сделать задним числом - с 1 января 2019 года. Кроме того глава государства предложил освободить многодетные семьи от налогов на земельные участки размером в 6 соток.