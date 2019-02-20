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20.02.19 14:55
Первый полк с гиперзвуковым комплексом "Авангард" встанет на боевое дежурство в Оренбургской области в декабре
"В декабре этого года полк встанет на боевое дежурство", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 18 декабря 2018г. на коллегии министерства обороны объявил, что в 2019г. первый ракетный полк с этим новым оружием заступит на боевое дежурство.
Позднее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что "Авангард" разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") подтвердил свои характеристики в ходе трех испытаний.
"Это третье испытание, которое подтвердило все основные заявленные характеристики", - сказал Ю.Борисов 28 декабря 2018 года в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), говоря об испытательном пуске "Авангард", съемки которого были опубликованы.
Он напомнил, что был заключен контракт на серийные поставки "Авангарда" в российскую армию.
"Надеемся, что со следующего года первый полк встанет уже на вооружение", - сказал Ю.Борисов.
Он заявил, что "Авангард" неуязвим для систем противоракетной обороны.
"Принципиальное отличие комплекса "Авангард" в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени. Он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу. В этом его и принципиальное отличие. Практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и поразить", - сообщил Ю.Борисов.
По его словам, боевой блок "Авангарда" летит на гиперзвуковой скорости - около 27 махов. "Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить", - сказал он.
"На подобных скоростях боевой блок летит практически в плазме. Его корпус разогревается (до температуры) свыше 2 тыс. градусов - 2 - 2,5 тысячи. Необходимы специальные материалы, чтобы его защитить. Еще им надо управлять", - сказал Ю.Борисов.
Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут МБР "Сармат".
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