Первый полк с гиперзвуковым комплексом "Авангард" встанет на боевое дежурство в Оренбургской области в декабре

20.02.19 14:55

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Полным ходом идет подготовка инфраструктуры ракетного соединения в Оренбургской области к развертыванию первого полка с комплексом "Авангард", сообщил в среду журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В декабре этого года полк встанет на боевое дежурство", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 18 декабря 2018г. на коллегии министерства обороны объявил, что в 2019г. первый ракетный полк с этим новым оружием заступит на боевое дежурство.

Позднее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что "Авангард" разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") подтвердил свои характеристики в ходе трех испытаний.

"Это третье испытание, которое подтвердило все основные заявленные характеристики", - сказал Ю.Борисов 28 декабря 2018 года в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), говоря об испытательном пуске "Авангард", съемки которого были опубликованы.

Он напомнил, что был заключен контракт на серийные поставки "Авангарда" в российскую армию.

"Надеемся, что со следующего года первый полк встанет уже на вооружение", - сказал Ю.Борисов.

Он заявил, что "Авангард" неуязвим для систем противоракетной обороны.

"Принципиальное отличие комплекса "Авангард" в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени. Он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу. В этом его и принципиальное отличие. Практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и поразить", - сообщил Ю.Борисов.

По его словам, боевой блок "Авангарда" летит на гиперзвуковой скорости - около 27 махов. "Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить", - сказал он.

"На подобных скоростях боевой блок летит практически в плазме. Его корпус разогревается (до температуры) свыше 2 тыс. градусов - 2 - 2,5 тысячи. Необходимы специальные материалы, чтобы его защитить. Еще им надо управлять", - сказал Ю.Борисов.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут МБР "Сармат".