Волгоградская область направит порядка 500 млн рублей на ликвидацию свалок

20.02.19 15:11

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Свыше 466 млн рублей будет направлено в 2019 году на ликвидацию свалок в Волгоградской области, сообщает пресс-служба губернатора в среду.

"В 2019 году на реализацию мероприятий приоритетного проекта "Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивация земельных участков в Волгоградской области", вошедшего в национальный проект "Экология", будут направлены 466,5 млн рублей. Из них 400 млн рублей поступит из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом предусмотрено финансирование работ по ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе, Урюпинске, Дубовке и Камышине.