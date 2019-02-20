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20.02.19 15:11
Волгоградская область направит порядка 500 млн рублей на ликвидацию свалок
"В 2019 году на реализацию мероприятий приоритетного проекта "Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивация земельных участков в Волгоградской области", вошедшего в национальный проект "Экология", будут направлены 466,5 млн рублей. Из них 400 млн рублей поступит из федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проектом предусмотрено финансирование работ по ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе, Урюпинске, Дубовке и Камышине.
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