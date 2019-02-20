Тульская область в 2019г планирует ремонт до 500 км автодорог

20.02.19 15:14

© РИА Новости. Игорь Агеенко

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Тульская область в 2019 году планирует отремонтировать около 500 км дорог, часть из них предусмотрена в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Родиона Дудника.

Общую стоимость работ министр не назвал.

По его словам, в нынешнем году в рамках областных программ планируется отремонтировать 55 объектов общей протяженностью более 300 км, проходящих по территории 21 муниципального образования.

"Работы по ремонту дорог планируется начать, как только наступят благоприятные погодные условия", - сказал Р.Дудник.

Кроме того в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году планируется отремонтировать 60 объектов общей протяженностью свыше 197 км, из них 19 объектов - дороги регионального значения и 41 объект - дороги местного значения.

По словам министра, в наступившем году запланировано выполнить работы по ремонту четырех аварийных мостов в Туле, Веневском, Плавском и Одоевском районах. Также в этом году начнутся работы по строительству II очереди Восточного обвода Тулы.

"Ключевая задача регионального проекта "Дорожная сеть" - к 2024 году привести в соответствие нормативным требованиям не менее 50% автомобильных дорог регионального значения и 85% дорог Тульской городской агломерации", - подчеркнул Р.Дудник.

Ранее сообщалось, что Тульская область в 2019 году планирует направить на проведение дорожных работ 4,5 млрд рублей (в 2018 году - около 4,8 млрд рублей).

Общая протяженность дорог в Тульской области составляет 13,7 тыс. км, в том числе 731,6 км - федеральные дороги.