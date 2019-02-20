Звездный статус: российским гостиницам будут присваивать квалификацию
  
Вопросы развития: президент обозначил задачи, которые стоят перед современной Россией
   
Лететь со звуком: президент высказался за создание соответствующего самолета
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
20.02.19 15:14

Тульская область в 2019г планирует ремонт до 500 км автодорог

© РИА Новости. Игорь Агеенко
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Тульская область в 2019 году планирует отремонтировать около 500 км дорог, часть из них предусмотрена в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Родиона Дудника.

Общую стоимость работ министр не назвал.

По его словам, в нынешнем году в рамках областных программ планируется отремонтировать 55 объектов общей протяженностью более 300 км, проходящих по территории 21 муниципального образования.

"Работы по ремонту дорог планируется начать, как только наступят благоприятные погодные условия", - сказал Р.Дудник.

Кроме того в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году планируется отремонтировать 60 объектов общей протяженностью свыше 197 км, из них 19 объектов - дороги регионального значения и 41 объект - дороги местного значения.

По словам министра, в наступившем году запланировано выполнить работы по ремонту четырех аварийных мостов в Туле, Веневском, Плавском и Одоевском районах. Также в этом году начнутся работы по строительству II очереди Восточного обвода Тулы.

"Ключевая задача регионального проекта "Дорожная сеть" - к 2024 году привести в соответствие нормативным требованиям не менее 50% автомобильных дорог регионального значения и 85% дорог Тульской городской агломерации", - подчеркнул Р.Дудник.

Ранее сообщалось, что Тульская область в 2019 году планирует направить на проведение дорожных работ 4,5 млрд рублей (в 2018 году - около 4,8 млрд рублей).

Общая протяженность дорог в Тульской области составляет 13,7 тыс. км, в том числе 731,6 км - федеральные дороги.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.02.19 14:47
Собянин предложил создать национальный космический центр на базе НПЦ Хруничева
.
  20.02.19 14:26
Военнослужащие смогут бесплатно посетить экспозицию "Москвариума" в День защитника Отечества
.
  20.02.19 14:17
Фестиваль "Московская масленица" пройдет с 1 по 10 марта на 15 площадках
.
  20.02.19 11:28
Арт-провокация с автографом Михаила Горбачева ушла с молотка за 12 млн рублей
.
  20.02.19 11:05
Запас жилья в "новой" Москве достаточный - Жидкин
.
  20.02.19 10:44
Ходатайство следователя о продлении ареста Полу Уилану поступило в московский суд
.
  20.02.19 10:12
Малый и средний бизнес в 2018 году принес бюджету Москвы почти 480 млрд рублей
.
  20.02.19 09:11
МЦК установило новый суточный рекорд пассажиропотока - 519 тысяч
.
  19.02.19 11:56
Самый крупный в Европе кинопавильон откроется на "Мосфильме" в апреле
.
  19.02.19 09:47
Курчатовский дом культуры в Москве признали памятником архитектуры


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket