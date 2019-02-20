Новый национальный парк "Зигальга" появится в Челябинской области

20.02.19 16:25

© РИА Новости. Александр Кондратюк

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Челябинская область завершает подготовку к образованию нового национального парка "Зигальга" площадью 45 тыс. гектаров, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе нацпарка "Таганай" в среду.

"Таганай" выступает проектировщиком нового национального парка на территории Катав-Ивановского района. Он будет расположен между Южно-Уральским заповедником, национальным парком "Зюраткуль" и природным парком Иремель в республике Башкортостан. В настоящее время дорабатывается его проект и обознаются границы", - сказали в пресс-службе.

После этого все документы будут направлены в правительство РФ, где должны будут выпустить постановление об образовании третьего на территории области национального парка.

В свою очередь в пресс-службе регионального Минэкологии агентству уточнили, что идея создания парка "Зигальга" возникла еще в 1997 году.

Часть его территории подходит вплотную к населенным пунктам, жители которых, как и прежде, смогут вести здесь разрешенную лесозаготовку, собирать ягоды и грибы для своих нужд, а также беспрепятственно посещать территорию нацпарка.

Также планируется разработать специальный туристический маршрут по заповедной зоне.

"Ожидается, что туристическая отрасль даст возможность для развития экономики территории, работать с туристами смогут все желающие местные жители, опыт такого взаимодействия есть во многих заповедниках и национальных парках России, и после создания "Зигальги" его будут перенимать здесь", - отметили в Минэкологии.

"Кроме того, охранный статус позволит сохранить природу в данной местности. Благодаря этому, удастся предотвратить незаконную вырубку реликтового леса, пресечь массовое браконьерство, незаконную добычу полезных ископаемых", - добавили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию в среду, заявил, что в 2019 году в России появятся пять новых национальных парков. Заповедные зоны будут образованы в Дагестане, Коми, Якутии, в Алтайском крае и Челябинской области.