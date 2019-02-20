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ЯНАО разрабатывает новые механизмы поддержки многодетных семей

© РИА Новости. Екатерина Штукина
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Ямало-Ненецкий автономный округ реализует много дополнительных мер поддержки для многодетных семей, разрабатывает новые механизмы, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

"Большое внимание уделено многодетным семьям. Мы работаем синхронно. На Ямале много мер дополнительной поддержки многодетным семьям. Скоро мы озвучим несколько интересных идей для многодетных семей", - отметил Д.Артюхов, слова которого приводит его пресс-служба.

В частности, по словам губернатора, региональные власти помогут многодетным родителям с проездом к месту отдыха. "Приходится слышать, что выезд большой семьи на курорт с Ямала - это очень тяжелая финансовая задача. Мы разрабатываем новые механизмы, которые могут снизить стоимость выезда людей на места летнего отпуска и в ближайшее время я об этом сообщу", - подчеркнул Д.Артюхов.

Он заявил, что на Ямале соотношение многодетных семей и остального населения один из самых высоких в стране и регион в ближайшие годы будет продолжать решать проблему нехватки мест в детсадах.

Губернатор озвучил, что этим летом начнется строительство 55 школ и детсадов, завершить работы планируется в течение двух лет. "Непростая задача, потому что многие коллеги имеют возможность строить в более комфортных условиях. Мы очень ограничены, у нас короткий строительный сезон, всего два лета, это и следующее. Но с правильной мобилизацией мы с этой задачей справимся", - добавил Д.Артюхов.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в среду огласил послание Федеральному Собранию и озвучил ряд предложений по поддержке семей с детьми, в том числе многодетных.

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