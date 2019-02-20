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Сибирские губернаторы положительно оценили перспективы развития регионов, намеченные в послании президента

© РИА Новости. Алексей Филиппов
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернаторы ряда регионов Сибири, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, отметили его "сбалансированность" и нацеленность на задачи, которые необходимо решить в ближайшие годы.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что для реализации послания президента в регионе в ближайшее время будет разработана "дорожная карта".

"С удовольствием услышал о поручении президента развивать социальную сферу в удаленных районах - строить больше амбулаторий и ФАПов, запустить программу "Земский учитель", освободить местные музеи и библиотеки от ряда налогов, возрождать на селе культурные центры - мы ведь как раз сейчас работаем над этой программой", - сообщил С.Жвачкин, слова которого приводит пресс-служба администрации региона.

Он напомнил, что в послании В.Путин отметил успешный опыт Томской области в борьбе с бедностью.

"Это и социальные контракты, которые глава государства назвал эффективным механизмом борьбы с бедностью, и региональное соглашение о минимальной заработной плате, которое мы каждый год подписываем с объединениями работодателей и профсоюзами, и адресная социальная поддержка тех, кто в ней нуждается", - сказал губернатор Томской области.

"Президент дал очень четкий сигнал - вся государственная машина должна работать на качество жизни людей, на улучшение демографии, на развитие здравоохранения и образования. И очевидно, что какие бы сложными не были цели, мы их достигнем", - добавил С.Жвачкин.

Новосибирский губернатор Андрей Травников отметил, что задачи, поставленные в послании, дополняют разработанные ранее национальные проекты и должны быть решены в ближайшие годы.

"В основном, речь шла о задачах на ближайшие годы - 2019-2021. Президент четко сказал, что ещё необходимо сделать здесь и сейчас, какие новые решения нужны сегодня. Не было повторения мероприятий, которые уже отражены в национальных проектах. Озвучивались дополнительные решения, которые, в том числе, обсуждались на президиумах Госсовета в Ялте, Казани, на форуме в Сочи с участием губернаторов. Будем работать вместе над реализацией новых поставленных задач", - написал глава региона на своей официальной странице в "Фейсбуке".

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, комментируя президентское послание, в котором Владимир Путин, в том числе, обратил внимание на обеспечение школ новыми технологиями, сообщил, что в 12 школах региона в рамках модернизации появится высокоскоростной интернет.

"Президент уделяет большое значение модернизации школ по всей стране. Мы в Кузбассе будем проводить капитальный ремонт 12 школ ежегодно. Школы будут отремонтированы, оснащены по последнему слову техники и подключены к высокоскоростному интернету", - процитировали агентству "Интерфакс-Сибирь" слова губернатора Кузбасса С.Цивилева в пресс-службе обладминистрации.

Для работы над этими задачами уже сформированы команды, которые занимаются реализацией проектов, руководители образовательных организаций готовят перечень необходимого оборудования для оснащения школ.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре правительства Алтайского края со ссылкой на губернатора Виктора Томенко, регион в рамках своего развития будет выполнять конкретные задачи и поручения, представленные в послании президента.

"Президент затронул вопросы социально-экономического развития страны: он опирался в послании на цели стратегического развития, которые обозначал в мае 2018 года. Он представил конкретные инициативы, понятые задачи и поручения. (...) Мы приняли в работу обозначенные задачи экономического развития, в том числе по нашей базовой отрасли - сельскому хозяйству. Мы приветствуем то, как их сформулировал президент, будем следовать этому курсу в своем развитии", - сказал В.Томенко.

Он отметил, что послание президента было "сбалансированным", объясняющим необходимость принятия целого ряда законов, влияющих на демографию, образование и другие сферы. Особенно В.Томенко отметил необходимость поддержки нуждающегося населения региона: семей с детьми, социально незащищенных категорий жителей.

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