Ульяновская область в 2019 году направит 2,4 млрд рублей на ремонт дорог

20.02.19 17:29

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Ульяновская область в 2019 году направит 2,4 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона.

Из общего объема инвестиций 1,3 млрд рублей выделят региональный и местный бюджеты, остальное - федеральные средства.

В текущем году планируется ремонт более 90 км дорожного полотна на 47 участках. Также запланирован комплекс мероприятий по устройству уличного освещения, строительству тротуаров, обустройству пешеходных переходов, установке более 1 тыс. дорожных знаков и удерживающего барьерного ограждения совокупной протяженностью 10 км.

Кроме того, правительство региона внесло изменения в государственную программу "Развитие транспортной системы Ульяновской области" на 2014-2021 годы".

"Сегодня мы увеличиваем финансирование на программы развития транспортной системы, а это и ремонт автомобильных дорог, и обеспечение безопасности жителей региона на дорогах Ульяновской области более чем на миллиард рублей. В целом же на это важнейшее направление бюджетом региона предусматривается 5,8 млрд рублей", - цитирует пресс-служба председателя регионального правительства Александра Смекалина.

На официальном сайте нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" сообщается, что в 2018 году на реализацию проекта было выделено 1,45 млрд рублей, из которых 723 млн рублей - средства федерального бюджета, остальное - регионального и муниципальных бюджетов. В минувшем году в Ульяновской агломерации отремонтировано 95,4 км дорог. Общая протяженность дорог в агломерации - 1,565 тыс. км, в нормативном состоянии находится 57% дорог.