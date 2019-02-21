Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил шестикилометровый столб газа с пеплом

21.02.19 05:50

© РИА Новости. Евгений Нескромный

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пара и газа с примесью пепла на высоту до 6 километров над уровнем моря, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

"Это событие на вулкане произошло в четверг утром. О высоте выброса на Шивелуче можно судить по видеоданным", - рассказал геофизик.

Он отметил, что парогазовый шлейф с примесью пепла протянулся к северо-востоку от вулкана.