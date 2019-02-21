Родители, избившие пятиклассника в школьном туалете одной из школ Приморья, обратились в полицию со встречными исками

21.02.19 05:53

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Полиция Приморья проверяет обстоятельства избиения пятиклассника-хулигана в школьном туалете, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе краевого УМВД в четверг.

"Полиция проводит проверку по факту инцидента в одной из школ города Большой Камень", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник отметил, что в городской отдел внутренних дел поступило сообщение о том, что один из родителей причинил вред здоровью 12-летнего школьника. Он направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Она поможет установить, насколько сильно избили мальчика.

"Ранее между одноклассниками произошел конфликт. Законные представители пятиклассников обратились в полицию с встречными заявлениями о причинении телесных повреждений", - отметили в полиции.

Также в пресс-службе сообщили, что инспекторы по делам несовершеннолетних опросили очевидцев и персонал учебного заведения, провели с учащимися и их законными представителями профилактические беседы.