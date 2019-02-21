АО "Хабаровский аэропорт" подтверждает срок сдачи нового пассажирского терминала к октябрю 2019 г

21.02.19 05:54

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Здание нового терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска готово, в настоящее время начался монтаж оборудования, сообщил заместитель исполнительного директора АО "Хабаровский аэропорт" по проектным работам Дмитрий Петриченко.

"Часть оборудования уже здесь, часть оборудования смонтировано. Эскалаторы, лифты смонтированы, проведена пуско-наладка. С июня по сентябрь поставки технологического оборудования будут продолжены. Мы подтверждаем срок сдачи терминала - это сентябрь 2019 года", - сказал Д.Петриченко в четверг журналистам в ходе посещения строительной площадки нового терминала.

Одновременно на средства федерального бюджета ведется реконструкция одной из двух взлетно-посадочных полос и перрона.