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21.02.19 05:54

АО "Хабаровский аэропорт" подтверждает срок сдачи нового пассажирского терминала к октябрю 2019 г

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Здание нового терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска готово, в настоящее время начался монтаж оборудования, сообщил заместитель исполнительного директора АО "Хабаровский аэропорт" по проектным работам Дмитрий Петриченко.

"Часть оборудования уже здесь, часть оборудования смонтировано. Эскалаторы, лифты смонтированы, проведена пуско-наладка. С июня по сентябрь поставки технологического оборудования будут продолжены. Мы подтверждаем срок сдачи терминала - это сентябрь 2019 года", - сказал Д.Петриченко в четверг журналистам в ходе посещения строительной площадки нового терминала.

Одновременно на средства федерального бюджета ведется реконструкция одной из двух взлетно-посадочных полос и перрона.

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