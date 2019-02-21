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21.02.19 05:54
АО "Хабаровский аэропорт" подтверждает срок сдачи нового пассажирского терминала к октябрю 2019 г
"Часть оборудования уже здесь, часть оборудования смонтировано. Эскалаторы, лифты смонтированы, проведена пуско-наладка. С июня по сентябрь поставки технологического оборудования будут продолжены. Мы подтверждаем срок сдачи терминала - это сентябрь 2019 года", - сказал Д.Петриченко в четверг журналистам в ходе посещения строительной площадки нового терминала.
Одновременно на средства федерального бюджета ведется реконструкция одной из двух взлетно-посадочных полос и перрона.
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