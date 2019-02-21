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21.02.19 05:57
Количество жертв автоаварии в Забайкалье увеличилось до пяти
"В результате ДТП (дорожно-транспортного происшествия - ИФ) на месте аварии погибла 32-летняя водитель иномарки, жительница Бурятии, 30-летняя жительница Домны и двое малолетних пассажиров. Супруг водителя был доставлен в медицинское учреждение, где при оказании помощи скончался. Водитель грузовой автомашины не пострадал", - говорится в пресс-релизе.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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