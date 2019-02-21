Количество жертв автоаварии в Забайкалье увеличилось до пяти

21.02.19 05:57

© РИА Новости. Андрей Стенин

21 февраля. Interfax-Russia.ru - В больнице скончался пятый погибший в столкновении автомобилей "Тойота Камри" и грузовика "Скания" на трассе Иркутск - Чита, сообщает пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю в четверг.

"В результате ДТП (дорожно-транспортного происшествия - ИФ) на месте аварии погибла 32-летняя водитель иномарки, жительница Бурятии, 30-летняя жительница Домны и двое малолетних пассажиров. Супруг водителя был доставлен в медицинское учреждение, где при оказании помощи скончался. Водитель грузовой автомашины не пострадал", - говорится в пресс-релизе.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).