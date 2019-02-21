Калининградские музеи лидируют в общероссийском росте тарифов на вывоз мусора

21.02.19 11:40

© РИА Новости. Павел Львов

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Музеи Калининградской области получили самый высокий тариф на вывоз мусора в России, сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.

"Госпредприятие "Единая система обращения с отходами" предложило ФГБУК "Музей Мирового океана" заключить годовой контракт на вывоз мусора стоимостью 7,1 млн рублей. Эта сумма является крайне завышенной и необоснованной. В предыдущие периоды затраты учреждения на вывоз ТБО составляли не более 250 тыс. рублей в год", - говорится в сообщении.

Расчет цены контракта произведен исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов - 1,9 кубометров/год на 1 кв. м площади для категории объекта "музеи, выставки". Другой вариант расчёта норматива, который является более приемлемым, музею не предложен.

Как отмечают в пресс-службе, в других регионах для аналогичной категории объекта "выставочные залы, музеи" норматив не превышает 0,06 кубометров/год, что более чем в 30 раз ниже норматива, установленного для Калининградской области. Например, норматив музеев Московской области составляет всего 0,06 кубометров/год, Свердловской - 0,04, а Липецкой области - 0,03.

"На сегодняшний день новые нормативы накопления отходов, предложенные музеям Калининградской области, являются самыми высокими в регионе, обойдя даже нормативы для супермаркетов - 1,9 против 1,1. Более того, музеи области уверенно держат пальму первенства с коэффициентом 1,9 кубометров/год в общероссийской статистике.

Как сообщалось, ГП КО "Единая система обращения с отходами" с 1 января 2019 года является единым оператором новой системы обращения с твердыми отходами в Калининградской области. С 1 января население будет платить 3 648,24 руб. за тонну мусора и 510,75 руб. за кубометр (с учётом НДС). Для прочих потребителей установили тариф в размере 3 040,2 руб. за тонну отходов и 425,63 руб. за кубометр (без НДС).

Тарифы на вывоз отходов разрабатывались и утверждались Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области.