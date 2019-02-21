Минкультуры РФ проверит системы безопасности ГМИИ и Исторического музея

21.02.19 11:48

© РИА Новости. Сергей Пятаков

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Минкультуры на следующей неделе проверит системы безопасности ГМИИ имени А.С.Пушкина и Исторического музея, в начале марта результаты представят министру культуры, сообщил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Проверки музеев будут идти до конца февраля. Третьяковку мы проверили, еще четыре музея - сейчас Эрмитаж и Русский музей, а на следующей неделе проверим ГМИИ имени Пушкина и ГИМ", - сказал Директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он пояснил, что проверки будут завершены до конца февраля, а в начале марта результаты будут представлены министру культуры.

Ранее сообщалось, что Минкультуры проверит системы безопасности ряда музеев Москвы и Санкт-Петербурга, а федеральные музеи будут проверены до конца первого полугодия.

"По итогам проверок этих учреждений будут подготовлены комплексные рекомендации, связанные с усилением мер безопасности и охраны", - говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

27 января в Третьяковской галерее случилась вызвавшая большой резонанс кража картины А.Куинджи "Ай-Петри. Крым". Полотно было украдено из зала в Инженерном корпусе. Похититель снял его со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. На следующий день подозреваемый в хищении картины был задержан, а 1 февраля утром картина вернулась в экспозицию. После инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разослало соответствующие рекомендации в регионы.