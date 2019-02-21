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21.02.19 12:07

Закон о штрафах за нарушение эксплуатации лифтов и эскалаторов принят Госдумой

© РИА Новости. Сергей Пятаков
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении административной ответственности для организаций и должностных лиц за нарушение правил эксплуатации лифтов.

КоАП дополняется новой статьей 9.1.1. "Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах".

Нарушение требований к безопасности лифтов и подъемных платформ предлагается наказывать штрафом на должностных лиц в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. При этом это не будет касаться эскалаторов метро.

Если нарушения безопасности создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, либо возникновения аварии, то это будет караться штрафом - для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от года до полутора; юридических лиц - от 300 тыс. до 350 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

При этом наказывать предлагается, в том числе лиц, выполняющих работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание, по ремонту, техническому освидетельствованию и обследованию лифтов.

"Ответственности за нарушение правил безопасного использования и эксплуатации лифтов сейчас в нашем законодательстве нет. Хотя её давно надо было установить для защиты здоровья и жизни граждан", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, которого цитирует пресс-служба нижней палаты.

Он отметил, что также вводится ответственность для тех, кто нарушает правила эксплуатации подъемных платформам для инвалидов - в этом случае под угрозой оказываются наиболее уязвимые категории граждан.

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