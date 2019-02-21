Глава Крыма инициировал служебную проверку в администрации Керчи из-за неисправных автобусов

21.02.19 12:13

© РИА Новости. Григорий Сысоев

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев отстранен от должности на время служебной проверки, которая начата из-за проблем с общественным транспортом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Мной принято решение отстранить от должности заместителя главы администрации Керчи (...) Мельгазиева на время проведения служебного расследования. Вице-премьер Селезнев Михаил Борисович в течение двух недель вместе с министром транспорта (Сергеем Карповым - ИФ) проводят служебное расследование", - сказал С.Аксенов в четверг на совещании в Керчи, трансляция которого ведется на его странице в Facebook.

Он отметил, что к расследованию привлечены правоохранительные органы, которые, в частности, должны проверить работу муниципального предприятия "Керчьгортранс".

"Мы говорим о том, что не хватает автобусов на маршрутах - их просто уничтожили, 24 новых единицы просто стоит под забором", - пояснил глава Крыма.

Керчь получила 40 новых автобусов, приобретенных в лизинг, летом 2016 года. По данным пресс-службы главы Крыма, в ближайшее время городу будут предоставлены десять автобусов из Симферополя, чтобы закрыть дефицит в общественном транспорте.