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21.02.19 12:13
Глава Крыма инициировал служебную проверку в администрации Керчи из-за неисправных автобусов
"Мной принято решение отстранить от должности заместителя главы администрации Керчи (...) Мельгазиева на время проведения служебного расследования. Вице-премьер Селезнев Михаил Борисович в течение двух недель вместе с министром транспорта (Сергеем Карповым - ИФ) проводят служебное расследование", - сказал С.Аксенов в четверг на совещании в Керчи, трансляция которого ведется на его странице в Facebook.
Он отметил, что к расследованию привлечены правоохранительные органы, которые, в частности, должны проверить работу муниципального предприятия "Керчьгортранс".
"Мы говорим о том, что не хватает автобусов на маршрутах - их просто уничтожили, 24 новых единицы просто стоит под забором", - пояснил глава Крыма.
Керчь получила 40 новых автобусов, приобретенных в лизинг, летом 2016 года. По данным пресс-службы главы Крыма, в ближайшее время городу будут предоставлены десять автобусов из Симферополя, чтобы закрыть дефицит в общественном транспорте.
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