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21.02.19 12:15

Золотов положительно оценил подготовку по обеспечению безопасности на Универсиаде в Красноярске

Фото: Александра Черных, пресс-службы Зимней универсиады-2019
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Директор Росгвардии Виктор Золотов во время поездки в Красноярск в четверг положительно оценил готовность систем безопасности и силовых структур к проведению Универсиады, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Генерал посетил пункт удаленного досмотра груза, спортивные объекты Всемирных игр: многофункциональный комплекс "Академия биатлона", горные кластеры "Сопка", "Радуга", спортивно-зрелищный комплекс "Платинум Арена", а также провел координационное совещание по вопросам безопасности.

"Весь запланированный комплекс подготовительных мер реализуется без срывов (...) По итогам сегодняшней работы хочу отметить высокую готовность элементов группировки войск, слаженные действия при выполнении задач совместно с подразделениями взаимодействующих органов ", - цитирует пресс-служба В.Золотова.

В работе выездного совещания также приняли участие заместители главы Росгвардии, командование Сибирского военного округа, сотрудники аппарата представителя президента России в Сибирском федеральном округе.

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