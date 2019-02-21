Чешский лоукостер Smartwings откроет рейс Самара-Прага

21.02.19 12:22

© РИА Новости. Константин Чалабов

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания Smartwings (Чехия) с 23 февраля начнет выполнять регулярные авиарейсы между Прагой и Самарой, сообщила пресс-служба самарского аэропорта "Курумоч" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова").

Полеты будут выполняться по вторникам и субботам.

"Smartwings будет выполнять полеты в рамках код-шеринга - формата совместной коммерческой эксплуатации рейса несколькими авиакомпаниями, когда одна из них фактически выполняет перевозку, а остальные продают билеты на рейс компании-оператора от своего имени", - отмечается в пресс-релизе.

Перевозчик планирует задействовать самолеты Boeing-737-800 на 189 мест.

Ранее маршрут Самара-Прага обслуживала авиакомпания Czech Airlines на самолетах A319 с салоном на 144 посадочных места. "Таким образом, (теперь - ИФ) на маршруте будут задействованы самолеты большей вместимости", - отмечает пресс-служба аэропорта.

Smartwings - чешская бюджетная авиакомпания, выполняет полеты в города Европы и за ее пределы из аэропортов Праги, Брно и Остравы.