Директор школы в Приморье, где родители избили пятиклассника, отстранен от должности

21.02.19 12:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Директор школы в городе Большой Камень в Приморье, где родители учинили самосуд над пятиклассником-хулиганом, временно отстранен от должности.

"Директор школы, где произошел инцидент, временно не работает. С сегодняшнего дня обязанности директора исполняет его заместитель", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сотрудник мэрии города Большой Камень.

Также собеседник агентства уточнил, что от должности отстранен и педагог - руководитель класса.

В мэрии отметили, что в управление образования города и руководству школы о конфликтах в классе заявлений не поступало. Первое заявление получено за день до инцидента.

Пресс-служба следственного управления СКР по Приморью сообщает о начале проверки по факту халатного отношения сотрудников школы и органов профилактики к своим должностным обязанностям.

"По предварительным данным, в школе длительное время имела место конфликтная ситуация в классе, приведшая к совершению преступления, а обращения родителей в администрацию школы оставались без внимания", - отмечает следствие.

Как сообщалось, 20 февраля в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми.

Прокуратура Приморья, департамент науки и образования края и полиция проводит проверку в связи с ЧП. Следственный комитет возбудил дело по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев).