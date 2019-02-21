Туроператоры рассказали, куда россияне поедут на 23 февраля

21.02.19 12:31

© РИА Новости. Денис Абрамов

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Российские туристы в последнюю неделю февраля предпочли отдых в Подмосковье, Турции, ОАЭ и Италии, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туроператоров.

"Всплеска спроса на туры на День защитника Отечества в этом году не произошло, поскольку праздничные дни совпадают с "классическими" выходными. Россияне, которые отправятся отдыхать в эти даты, выбирают отдых внутри страны - так, 80% туров продано в Подмосковье. Небольшой спрос есть на Сочи и туры по Золотому кольцу", - сказали в АТОР.

Среди зарубежных направлений пользуются популярностью Турция, ОАЭ, Италия и Таиланд, однако это туры на последнюю неделю февраля, а не на выходные. В Турции и Италии россияне предпочитают отдыхать семь-восемь ночей, в ОАЭ - четыре ночи, на Кипре - три ночи.

У туроператора "Интурист" также пользуются спросом горнолыжные туры в Австрию и экскурсионные в Чехию.

"Что касается спроса, то туры в Россию на февраль стали покупать на 11,4% чаще, в Турцию - на 47%. Выросла глубина бронирования туров - в 2019 году путешествия на День защитника Отечества стали покупать в октябре прошлого года", - уточнили в АТОР.

По данным сервиса поиска билетов Aviasales, всплеска интереса к авиаперелетам на короткие выходные у самостоятельных путешественников не произошло. Гораздо активнее россияне ищут билеты на 8 марта.