Звездный статус: российским гостиницам будут присваивать квалификацию
  
Тысяча километров за 5 минут: президент рассказал о новом сверхзвуковом оружии
   
Чемодан не потеряется: московские ученые создали чип для отслеживания багажа в аэропорту
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
21.02.19 12:40

Ямал в марте запустит пакетные туры с ночевкой в чуме и ездой на оленях

© РИА Новости. Павел Львов
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Ямало-Ненецкого автономного округа и представители турбизнеса разработали первый пакетный тур из Казани, в котором туристы смогут пересечь Полярный круг, пожить в чуме и поездить на оленей упряжке.

В департаменте туризма и молодежной политики ЯНАО агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что туристические группы будут состоять из пяти-десяти человек. Из Казани до Салехарда туристы долетят прямым регулярным рейсом, но по специальным тарифам.

"Авиакомпания-перевозчик предоставила выгодные условия по сотрудничеству", - отметили в департаменте.

Тур "Ямал. Край тысячи оленей" рассчитан на четыре дня. В программу включены экскурсии по Салехарду - единственному в мире городу на Полярном круге, ночевки в гостинице и настоящем чуме, обед и завтрак, приготовленные тундровиками, а также поездка к огромному стаду северных оленей. Передвигаться туристы будут на микроавтобусе, снегоходах и оленьих упряжках.

Стоимость тура составит 19,9 тыс. рублей. Первая группа туристов прилетит в Салехард в начале марта. В целом тур "Ямал. Край тысячи оленей" рассчитан на период с декабря по апрель.

В будущем, как заявили в департаменте, если удастся договориться с другими авиаперевозчиками, подобные "пакетные" туры будут организовываться и из других регионов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.02.19 15:41
Собянин поручил открыть 30 IT-классов в школах Москвы в ближайшие годы
.
  21.02.19 15:24
Клинику "Асклепий мед" закрыли в Москве после смерти пациентки
.
  21.02.19 13:53
Источник заражения московских детей дизентерией установлен, оперативно предприняты все меры - Песков
.
  21.02.19 11:48
Минкультуры РФ проверит системы безопасности ГМИИ и Исторического музея
.
  21.02.19 11:26
Московский суд взыскал около 700 тыс. рублей с "Эппл рус" из-за неисправных смартфонов
.
  20.02.19 14:47
Собянин предложил создать национальный космический центр на базе НПЦ Хруничева
.
  20.02.19 14:26
Военнослужащие смогут бесплатно посетить экспозицию "Москвариума" в День защитника Отечества
.
  20.02.19 14:17
Фестиваль "Московская масленица" пройдет с 1 по 10 марта на 15 площадках
.
  20.02.19 11:28
Арт-провокация с автографом Михаила Горбачева ушла с молотка за 12 млн рублей
.
  20.02.19 11:05
Запас жилья в "новой" Москве достаточный - Жидкин


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket