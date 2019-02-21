Ямал в марте запустит пакетные туры с ночевкой в чуме и ездой на оленях

21.02.19 12:40

© РИА Новости. Павел Львов

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Ямало-Ненецкого автономного округа и представители турбизнеса разработали первый пакетный тур из Казани, в котором туристы смогут пересечь Полярный круг, пожить в чуме и поездить на оленей упряжке.

В департаменте туризма и молодежной политики ЯНАО агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что туристические группы будут состоять из пяти-десяти человек. Из Казани до Салехарда туристы долетят прямым регулярным рейсом, но по специальным тарифам.

"Авиакомпания-перевозчик предоставила выгодные условия по сотрудничеству", - отметили в департаменте.

Тур "Ямал. Край тысячи оленей" рассчитан на четыре дня. В программу включены экскурсии по Салехарду - единственному в мире городу на Полярном круге, ночевки в гостинице и настоящем чуме, обед и завтрак, приготовленные тундровиками, а также поездка к огромному стаду северных оленей. Передвигаться туристы будут на микроавтобусе, снегоходах и оленьих упряжках.

Стоимость тура составит 19,9 тыс. рублей. Первая группа туристов прилетит в Салехард в начале марта. В целом тур "Ямал. Край тысячи оленей" рассчитан на период с декабря по апрель.

В будущем, как заявили в департаменте, если удастся договориться с другими авиаперевозчиками, подобные "пакетные" туры будут организовываться и из других регионов.