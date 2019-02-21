Песков: никто Калви не может назвать виновным, кроме суда

21.02.19 12:43

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 февраля. Interfax-Russia.ru - В Кремле подчеркивают, что степень виновности по делу основателя и управляющего партнера Baring Vostok Майкла Калви может установить только суд, следственные действия не комментируют.

В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами в четверг ему был задан вопрос, следят ли в Кремле за этим делом и как его оценивает глава государства.

"Только могу повторить, что мы не можем комментировать и никогда не комментируем следственные действия. У нас нет сомнений, что в результате расследования будет установлена истина. Кроме суда никто не может назвать Майкла Калви виновным", - сказал Д.Песков.

По его словам, также в Кремле уверены, что "следственные действия в отношении Майкла Калви никоим образом не скажутся на инвестиционном климате РФ".

"Российская Федерация была и остается заинтересованной в создании максимально комфортного климата для зарубежных инвесторов", - подчеркнул Д.Песков.