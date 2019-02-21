Администрация президента РФ в ближайшее время подготовит список поручений главы государства

21.02.19 12:50

© РИА Новости. Алексей Дружинин

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Администрация президента РФ в ближайшее время подготовит перечень поручений главы государства, в том числе адресованных генеральной прокуратуре России по проблеме затягивания сроков следствия и арестов в отношении предпринимателей.

"Поручения пока еще не оформлены, сейчас как раз ведется работа по оформлению. Несколько дней администрация будет работать над тем, чтобы уложить перечень поручений президента с тем, чтобы президент их подписал, как это традиционно делается", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.