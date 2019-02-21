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21.02.19 12:50
Администрация президента РФ в ближайшее время подготовит список поручений главы государства
"Поручения пока еще не оформлены, сейчас как раз ведется работа по оформлению. Несколько дней администрация будет работать над тем, чтобы уложить перечень поручений президента с тем, чтобы президент их подписал, как это традиционно делается", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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