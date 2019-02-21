Грузовик с санкционными украинскими конфетами не пропустили через границу в Челябинск

21.02.19 13:00

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Автомобиль, перевозивший 2,5 тонны конфет "Roshen", задержали на российско-казахстанской границе в пункте пропуска "Бугристое" Челябинской области, сообщает пресс-служба Челябинской таможни в четверг.

"Конфеты фабрики "Roshen" везли из Республики Казахстан для продажи в Челябинске. В соответствии с постановлением правительства РФ от 29 декабря 2018 года эта категория товаров запрещена к ввозу на территорию России ", - отмечается в сообщении.

Как пояснил водитель автомобиля, 383 коробки украинских кондитерских изделий он вез по просьбе своего знакомого и не знал, что они относятся к санкционным.

В таможне отметили, что это первый случай ввоза украинских товаров из Казахстана в Челябинскую область. Грузовик с конфетами отправили обратно в Казахстан.

Возбуждено административное дело по ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в РФ) , наложен административный штраф.