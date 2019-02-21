|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.02.19 13:00
Грузовик с санкционными украинскими конфетами не пропустили через границу в Челябинск
"Конфеты фабрики "Roshen" везли из Республики Казахстан для продажи в Челябинске. В соответствии с постановлением правительства РФ от 29 декабря 2018 года эта категория товаров запрещена к ввозу на территорию России ", - отмечается в сообщении.
Как пояснил водитель автомобиля, 383 коробки украинских кондитерских изделий он вез по просьбе своего знакомого и не знал, что они относятся к санкционным.
В таможне отметили, что это первый случай ввоза украинских товаров из Казахстана в Челябинскую область. Грузовик с конфетами отправили обратно в Казахстан.
Возбуждено административное дело по ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в РФ) , наложен административный штраф.
|
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
Interfax-Russia.ru – Очки дополненной реальности разрабатывают для московской полиции. Они позволят легко вычислить разыскиваемых преступников.
.
Interfax-Russia.ru – Клад из 97 серебряных и медных монет конца XIX - начала XX нашли археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в центре Москвы.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket