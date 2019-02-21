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21.02.19 13:05
В Твери заложили новое здание для суворовского военного училища
Новое здание учебного заведения будет построено в микрорайоне Мигалово в Твери.
"Наша задача не только создать новый комплекс училища, но и оснастить его самым современным оборудованием, чтобы суворовцы могли получать комплексное качественное образование и всестороннее развитие", - сказал Т.Иванов на церемонии.
Он напомнил, что нынешнее здание училища на улице Софьи Перовской является памятником архитектуры, было построено в 1858 году.
"Но сегодня предъявляются новые современные требования к проживанию воспитанников, организации учебного процесса, некоторым техническим параметрам. В связи с чем было принято решение переместить училище на фонды нового комплекса, строительство которого начнется в ближайшее время", - рассказал Т.Иванов.
Он подчеркнул, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России учли исторический архитектурный облик города при проектировании комплекса. "Новое суворовское училище сохранит этот стиль. Значимость объекта подчеркнут классические фасады со штукатурным декором и лаконичным цветовым решением. Аллею вдоль главного входа украсят зеленые насаждения, малые архитектурные формы и образцы военной техники", - добавил замминистра.
В свою очередь губернатор отметил, что в Мигалово "открывается новая страница в истории Тверского суворовского военного училища". "Здесь будет построен комплекс современных зданий, где новые поколения суворовцев будут осваивать науку побеждать. Новые учебные и бытовые корпуса, спортивный комплекс позволят училищу продолжить традиции воспитания будущих военачальников, учёных, видных государственных деятелей", - сказал И.Руденя.
Т.Иванов отметил, что воспитанники Тверского суворовского военного училища переедут в новый комплекс 1 сентября 2020 года.
"Строительство объектов первой очереди нового Суворовского военного училища в Твери планируется завершить летом 2020 года, что позволит воспитанникам переехать в новый комплекс к началу учебного года", - сказал заместитель министра обороны России.
Он рассказал, что на первом этапе с нулевого цикла специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны возведут учебно-административный корпус переменной этажности, столовую на 620 мест с несколькими обеденными залами и встроенными классами дополнительного образования, два спальных корпуса на 320 и 240 мест, крытый спортивный комплекс и стадион с трибунами на 620 посадочных мест.
Он также сообщил, что на втором этапе будут построены спорткомплекс с ледовым катком и бассейном, две открытые гимнастические и три универсальные площадки для спортивных игр. После окончательного завершения строительства в училище будут жить и учиться 560 суворовцев.
Также в торжественной церемонии закладки камня принял участие вице-премьер Юрий Борисов - выпускник Тверского суворовского военного училища.
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