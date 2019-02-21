Больше десяти человек заболели корью в Нягани и одном из районов ХМАО

21.02.19 13:15

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Случаи заболевания корью среди взрослых и детей зафиксированы в Нягани и Октябрьском районе (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в местном отделе управления Роспотребнадзора по ХМАО.

"Четыре лабораторно подтвержденных случая зарегистрированы в ноябре-декабре 2018 года. Девять человек заболели в этом году, в том числе двое детей", - сказал руководитель отдела Комитас Шахназаров.

По его словам, источником заражения стал непривитый житель Нягани, который подхватил корь во время поездки в Екатеринбург.

"Он приехал в Нягань, заболел сам и заразил других жителей", - пояснил К.Шахназаров.

В настоящее время в Нягани и Октябрьском районе ведется иммунизация от кори жителей, контактировавших с заболевшими.