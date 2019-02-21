Компетентные органы не обнаружили состава преступления в действиях "Жемчужной реки" - "Турпомощь"

21.02.19 13:23

© РИА Новости. Владимир Трефилов

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Компетентные органы не обнаружили состава преступления в действиях туроператора "Жемчужная река", остановившего деятельность в конце 2018 года, сообщил журналистам в четверг в Сочи глава ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Две недели назад получили справку по "Жемчужной реке", что в их действиях не обнаружено никакого состава преступления, от определенных структур уполномоченных. Этот момент настораживает очень сильно, так как безнаказанность ведет к безответственности. Значит, желающие (обманывать туристов - ИФ) у нас будут", - сказал он на пресс-конференции в рамках IV регионального туристического форума, организованного туроператором "Интурист" при поддержке администрации Сочи.

Авиакомпания "ИрАэро" в декабре останавливала программу полетов из российских городов в два аэропорта острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Причиной стала, по ее заявлению, задолженность партнера в размере $2,3 млн. Ростуризм 12 декабря исключил туроператора из реестра в связи с невозможностью исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Находившиеся в этот момент на Хайнане клиенты туроператора были вывезены за счет средств фонда "Турпомощи". Приобрели путевки "Жемчужной реки", но не успели вылететь на Хайнань 5,4 тыс. человек.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности новых банкротств туроператоров, А.Осауленко подчеркнул, что туризм сегодня стал значительно более рискованным бизнесом, чем несколько лет назад.

"Несколько лет назад туризм ни в какой степени не зависел от политики. Сегодня туризм в какой-то степени инструмент политики. Мы на сегодня имеем каждый год уход туроператоров. В 2015-2017 годах туроператоры тоже уходили, в том числе через банкротства, и мы старались сделать, чтобы это было незаметно. Но когда идут откровенно мошеннические схемы, которые мы имели в 2018 году на примере двух туроператоров - "Натали Турс" и "Жемчужная река" - все наши механизмы и инструментарий бессмысленны. Это уже не вопрос регулирования туристской деятельности, это вопрос к другим структурам", - подчеркнул он.

При этом, по словам главы "Турпомощи", ротация компаний на туристическом рынке ниже, чем в других отраслях.

"Хотел бы успокоить. В том числе в 2018 году ротация на рынке выездного туризма не превышает 1%. Это один из самых маленьких показателей по всем отраслям российской экономики", - подчеркнул эксперт.

В течение 2018 года с рынка ушло 12 туроператоров, в том числе крупных. По экспертным оценкам, в результате пострадали 23-25 тыс. туристов.