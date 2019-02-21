Калви отказался давать показания следствию

21.02.19 13:27

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 февраля. ИНТЕРФАКС - Основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви отказался от дачи показаний по предъявленному ему сегодня обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Клеточкин.

"Мой подзащитный отказался от дачи показаний. Обвинение очень расплывчатое, не содержит конкретики. Поэтому показания он будет давать после выработки позиции с защитой", - сказал Д.Клеточкин агентству.

Ранее в четверг адвокат сообщил "Интерфаксу", что М.Калви было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Вину по предъявленному обвинению бизнесмен не признает.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал основателя Baring Vostok М.Калви до 13 апреля. В настоящее время он содержится в СИЗО-1 Федеральной службы исполнения наказаний (так называемый "Кремлевский централ" - ИФ).

На тот же срок заключены под стражу пятеро предполагаемых сообщников американского предпринимателя.

М.Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов.

Как сообщил Ш.Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году, следует из оглашенных в Басманном суде материалов.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые "ПКБ" передало в качестве отступных, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Следствие настаивает, что действия М.Калви и других фигурантов нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они "преследовали цель преступного обогащения".

В свою очередь, М.Калви заявил в суде, что следствие оперирует некорректной оценкой стоимости акций IFTG и что, помимо этого, Ш.Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, поэтому "нет никакой возможности утверждать, что он был каким-либо образом введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Ш.Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном.

Согласно позиции М.Калви, перед объединением "Восточного" и "Юниаструма" в 2017 году А.Аветисян выводил средства банка через сделки с фиктивными компаниями, что было установлено после слияния кредитных организаций и в связи с чем Baring Vostok в 2018 году инициировал разбирательство в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне.

М.Калви полагает, что Ш.Юсупов заявил ФСБ о хищении средств "Восточного", чтобы Baring Vostok отказался от требований в лондонском суде и чтобы фонд согласился на "увеличение цены размещения дополнительных акций с тем, чтобы таким образом уменьшить пропорцию размытия доли господина Аветисяна в уставном капитале банка "Восточный".

Как пояснил американский бизнесмен, "в прошлом году Центральный банк провел проверку банка "Восточный", в результате которой было предписано создать резерв на сумму почти в 19,5 млрд рублей, и на 85% этот резерв необходим из-за слияния, в результате которого к банку "Восточный" перешли активы "Юниаструм банка".

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.