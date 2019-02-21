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21.02.19 13:29

Архитекторы Ростовской области просят отпустить Полянского под домашний арест

© РИА Новости. Евгений Одиноков
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Союз архитекторов Ростовской области направил в управление делами президента РФ, региональные прокуратуру и следственное управление СКР письмо в поддержку бывшего главного архитектора региона Алексея Полянского, задержанного по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Союза архитекторов России.

"Члены Ростовской организации Союза архитекторов России подписали письмо в поддержку бывшего главного архитектора региона Алексея Полянского. По словам председателя правления Ростовского Союза архитекторов Сергея Алексеева, обращение подписано единогласно всеми членами Союза. Архитекторы назвали задержание и заключение под стражу главного архитектора области актом устрашения, который не имеет отношения к решению проблемы дольщиков", - говорится в сообщении.

Авторы письма также отмечают, что не собираются влиять на ход следствия.

"В письме члены Союза просят лишь выпустить Алексея Полянского под домашний арест", - уточняет пресс-служба.

Ростовские архитекторы намерены поддержать и главного архитектора Ростова Романа Илюгина, и главного архитектора Мартыновского района Александра Корчигу, которые также оказались под следствием, но при этом не являются членами Союза архитекторов Ростовской области. Уже создана рабочая группа, которая подготовит обращение в их поддержку.

Ранее сообщалось, что 12 февраля 2019 года по подозрению в незаконной выдаче разрешений на строительство многоквартирных жилых домов были задержаны бывший главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский, главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин и главный архитектор Мартыновского района Ростовской области Александр Корчига. Решениями районных судов в Ростове-на-Дону от 13 и 14 февраля они были арестованы на два месяца.

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