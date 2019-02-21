Региональный оператор выплатит около 10 млн рублей долга перевозчикам мусора в Якутске

21.02.19 13:31

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Центральной зоны Якутии ООО "Якутскэкосети" выплатит долг в 9,7 млн рублей Ассоциации перевозчиков ТКО, который образовался из-за разногласий о реальных объемах перевозок в январе, сообщает пресс-служба администрации Якутска.

20 февраля Ассоциация организаций по обращению с отходами объявила об отказе работать в связи с тем, что "Якутскэкосети" не оплачивает объемы фактически вывезенного за январь мусора.

"Суть разногласий заключается в непринятии акта выполненных работ по вывозу мусора за январь в объеме 61 тыс. кубометров. "Якутскэкосети" направили Ассоциации перечень разногласий, которым признают только те объемы, которые основаны на данных расчетно-билингового центра по сбору платежей. По словам перевозчиков мусора, эти данные разнятся в два раза с фактическим объемом вывезенных ими ТКО", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности главы города Владимир Федоров провел 21 февраля совещание по данному вопросу. На встрече гендиректор "Якутскэкосети" Денис Тон пообещал перевозчикам погасить долг до 25 февраля.

"Кроме того, принято решение о создании согласительной комиссии, которая до 1 марта рассмотрит разногласия по фактическим объемам вывоза мусора, определит объемы финансирования по ним. Также будет заключено дополнительное соглашение между региональным оператором и перевозчиками на вывоз крупногабаритного мусора", - отмечается в сообщении.

В.Федоров заверил, что все спорные вопросы будут урегулированы до 1 марта через согласительную комиссию.

"Город будет убираться. Никакого мусорного коллапса в Якутске не будет", - приводятся в сообщении слова В.Федорова.

ООО "Якутскэкосети" является региональным оператором по обращению с ТКО Центральной зоны Якутии, в которую входят Якутск, городской округ Жатай, Горный, Намский и Хангаласский районы.