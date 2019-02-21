В Приморье усилят меры безопасности в школах после "родительского самосуда" над пятиклассником

21.02.19 13:45

© РИА Новости. Александр Лукин

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Пропускной режим в школах Приморья будет усилен после того, как в городе Большой Камень родители учинили самосуд над пятиклассником-хулиганом.

"Дополнительные инструктажи и мероприятия по усилению пропускного режима и повышению безопасности будут проведены во всех общеобразовательных учреждениях Приморья", - сообщила в четверг пресс-служба администрации края.

В отношении администрации школы и представителей городского управления образования также приняты меры.

"Так как этот случай произошел в школе, а за все, что происходит в образовательном учреждении, несет ответственность его руководитель, - принято решение о временном отстранении директор школы от должности и проведении служебного расследования. Сейчас она находится на больничном, в связи с ухудшением состояния здоровья - ей стало плохо после произошедшего", - сказал врио вице-губернатора Приморья Константин Межонов, посетивший школу N2 Большого Камня, где избили ученика.

Начальнику управления образования города объявлен выговор за общий недостаточный контроль, в том числе по пропускному режиму в школе. Также подписан приказ о снятии с должности классного руководителя и назначении на его место более опытного педагога.

Пострадавший ученик сейчас находится под наблюдением врачей.

"Мы решаем вопрос с его законными представителями о том, чтобы более детально обследовать состояние здоровья мальчика, в том числе психического. По итогам обследования будем определено, по какой траектории будет продолжен его учебный процесс", - сказал К.Межонов.

По данным следствия, которое проводит проверку по факту случившегося, мальчика воспитывает только бабушка.

Как сообщалось, 20 февраля в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми.