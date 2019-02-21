Мособлдума приняла закон о льготах пенсионерам на вывоз мусора

21.02.19 13:50

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Мособлдумы в трех чтениях приняли закон о предоставлении пенсионерам льготы на вывоз мусора, в 2019 году их смогут получить около 1 млн человек.

"Проект закона разработан в целях установления пенсионерам дополнительной меры социальной поддержки ежемесячной денежной компенсации расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами", - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская, представляя законопроект на заседании Мособлдумы.

Согласно пояснительной записке к документу, неработающим пенсионерам будет предоставлена льгота в 30%, пенсионерам, достигшим 70 лет, - 50%, достигшим 80 лет - 100%.

О вводе льгот за вывоз мусора губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в ходе обращения к жителям в конце января. Соответствующая строчка в платежных документах за услуги ЖКХ появилась в регионе с начала 2019 года.