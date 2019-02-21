Источник заражения московских детей дизентерией установлен, оперативно предприняты все меры - Песков

21.02.19 13:53

© РИА Новости. Илья Питалев

21 февраля. Interfax-Russia.ru - В Кремле в курсе ситуации, связанной с заражением дизентерией детей в столичных детсадах, все меры были оперативно приняты, ситуация нормализовалась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

"Мы в курсе, мы видели сообщения. В данном случае весьма оперативно были предприняты все меры. Был установлен источник некачественной продукции, это предприятие в Липецке, насколько я знаю, то, что было доступно - уже официальная информация в СМИ. Это предприятие в Липецке - там произошел какой-то сбой и пошла продукция, не соответствующая стандартам. Собственно, что и стало причиной этой ситуации", - сказал Д.Песков.

"Но были экстренно приняты все меры. В данном случае ситуация абсолютно нормализована. Поэтому все необходимые действия достаточно оперативно были проделаны", - подчеркнул он.