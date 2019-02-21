Более 50 человек заболели корью в Рязанской области

21.02.19 13:58

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 февраля. Interfax-Russia.ru - В Рязанской области осложнилась эпидемическая ситуация по кори, по данным на 20 февраля, зафиксирован 51 заболевший, сообщила в четверг пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Более 90% случаев заражения зарегистрировано в период с 16 по 19 февраля, болезнь в основном распространяется среди людей, отказывающихся от прививок против кори по религиозным убеждениям. Дети в структуре заболевших составляют 87%.

"Случаи кори регистрируются среди населения Рязани и Рязанского района, в том числе и в организованных коллективах - школах и колледжах", - говорится в сообщении.

В целях локализации очагов заболевания и предупреждения дальнейшего распространения кори проводятся противоэпидемические мероприятия: иммунизация против кори контактных лиц, медицинское наблюдение, активное выявление и госпитализация заболевших, информационно-просветительная работа и др.

Отмечается, что прививку против кори граждане могу сделать бесплатно в медицинской организации по месту жительства.

8 февраля Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость корью в России в декабре-январе выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, количество заболевших в декабре прошлого - январе текущего года составляет 2538 человек, а в аналогичном периоде год назад - 725 человек.