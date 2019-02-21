Прокуратура выявила в Северной Осетии мошенничество на 7,5 млн рублей при утилизации отходов

21.02.19 14:16

© РИА Новости. Павел Львов

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено в отношении предпринимателя в Северной Осетии, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ в четверг.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

"Установлено, что с целью незаконного обогащения местный предприниматель вступил в сговор с неустановленными лицами, в том числе с работниками управления Росимущества по Северной Осетии", - говорится в сообщении.

Подозреваемый в декабре 2017 года заключил государственный контракт с территориальным управлением Росимущества по утилизации 910 тонн отходов 3-го класса опасности.

Подрядчик предоставил в ТУ Росимущества документы об исполнении контракта, содержащие не соответствующие действительности сведения об утилизации части отходов, и на его счет были перечислены 7 млн 489 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Северной Осетии.