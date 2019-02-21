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21.02.19 14:19
Власти Удмуртии ожидают в 2019г около 11 млрд руб. инвестиций в ТОСЭР "Глазов"
"Когда мы подаем заявку на присвоение статуса, уже должны представить соглашение о намерении с потенциальными инвесторами. Таких соглашений у нас пока 11, в самых разных направлениях: композитные материалы, лесная отрасль", - сказал А.Бречалов.
"Пока мы ориентируемся по минимальной базе, ожидаем более 1 тыс. 800 рабочих мест в течение этого года, а также почти 11 млрд рублей", - добавил он.
Глава Удмуртии назвал это "шагом в будущее для различных акселерационных программ".
Ранее сообщалось, что 15 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о создании 14 территорий опережающего развития (ТОР), в том числе в удмуртском Глазове. Власти Удмуртии оценивали общий объем инвестиций от присвоения городу этого статуса более чем в 16 млрд рублей, с открытием более 2,5 тыс. рабочих мест.
Полный текст интервью с А.Бречаловым доступен по ссылке http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/exclusives.asp?id=1008183&sec=1680.
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