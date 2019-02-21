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21.02.19 14:22
Особый противопожарный режим объявлен в Магнитогорске из-за роста пожаров
Отмечается, что всего с начала года в городе произошло 92 пожара, что почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, и уже погибли семь человек.
"В целях профилактики специалисты пожарной охраны провели рейд по жилым домам Орджоникидзевского района, где произошло наибольшее количество возгораний", - говорится в сообщении.
Большинство пожаров происходит из-за неисправной электропроводки и неосторожного обращения с огнем во время курения.
"В четверг утром получил отравление продуктами горения 70-летний мужчина, который пытался самостоятельно потушить пожар в своей двухкомнатной квартире. В тяжелом состоянии он госпитализирован в реанимацию городской больницы. Причиной возгорания стало короткое замыкание", - отмечает пресс-служба.
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