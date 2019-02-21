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21.02.19 14:27

Курильские острова не уйдут под воду из-за глобального потепления - Росгидромет

© РИА Новости. Сергей Красноухов
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Руководитель Росгидромета Максим Яковенко заявил, что острова Курильской гряды не будут затоплены в случае поднятия уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата на планете.

"Курильская гряда не уйдет под воду. Понимаете, чтобы четко отвечать на этот вопрос, нужно понимать, какую модель мы используем. Есть даже те (модели - ИФ), которые скажут, что, наоборот, будет похолодание - через лет 20-30 наступит. Это ж цикличные процессы. Поэтому я бы не заявлял, что Курильская гряда исчезнет - она была, есть и будет", - сказал М.Яковенко журналистам в четверг.

Он добавил, что уровень Мирового океана повышается не настолько высокими темпами, чтобы волноваться о судьбе Курил.

"На самом деле, уровень-то не так сильно повышается. Вы посмотрите, прогнозы-то разные дают. Есть апокалиптические прогнозы тихоокеанских государств, которые говорят, нас всех скоро зальет и мы там умрем, на полметра поднимется вода. А есть умеренный прогноз - на 1,5-3 см рост за десятилетие. Кто внушает больше доверия, того надо смотреть", - отметил М.Яковенко.

Уровень Мирового океана, согласно наблюдениям, постепенно повышается, как минимум, последние полтора века. Ученые связывают этот процесс, прежде всего, с глобальным потеплением: повышение средних температур на планете приводит к таянию арктических льдов и термическому расширению воды в океане.

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