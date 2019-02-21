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Потери граждан при досрочном переходе из ПФР в НПФ в 2018г могут составить 10 млрд рублей

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Потери граждан при досрочном переводе пенсионных накоплений из Пенсионного фонда РФ (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2018 году могут составить более 10 млрд рублей, подсчитал ВЭБ.РФ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями.

По итогам переходной кампании 2017 года ПФР оценивал потери граждан в 33,9 млрд рублей, 2016 года - 27,1 млрд рублей.

"Переходы, как нам видится, будут серьезной темой для застрахованных лиц в 2019 году, поскольку в 2018 году НПФы сильно снизили активность по привлечению новых клиентов из-за нового порядка подачи заявления и информирования граждан. В 2018 году большинство НПФов перенастраивали свои системы по привлечению клиентов. Видно, что позиция их в этом году изменится - они будут привлекать клиентов более агрессивно", - сказал директор департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов журналистам в четверг.

При этом для подавляющего количества клиентов ПФР ("молчунов") смена страховщика по обязательному пенсионному страхованию в 2019 году приведет к наибольшим потерям инвестдохода. Подача заявления о досрочном переводе пенсионных накоплений в 2019 году будет означать потерю инвестиционного дохода за 4 года, это в среднем около 30-35% от суммы на счете. При среднем счете "молчуна" в 80 тыс. рублей потери гражданина могут составить около 28 тыс. рублей. Чтобы компенсировать такие потери, доходность у нового НПФ в следующие 10-20 лет должна быть в 1,5-2 раза выше среднерыночной (5%).

В настоящее время ГУК управляет средствами пенсионных накоплений около 36 млн будущих пенсионеров, НПФ - 37 млн человек.

По действующему законодательству, досрочным считается перевод накоплений чаще одного раза в пять лет, он осуществляется с потерей инвестиционного дохода. По данным ВЭБ.РФ, наибольшие потери инвестдохода (за 4 года) по итогам переходной кампании 2019 года понесут граждане, ставшие клиентами НПФ в 2011 году и ранее, а также в 2016 году. Кроме того, большие потери понесут молчуны, ставшие по умолчанию клиентами ПФР в 2011 году и ранее. Оставшиеся "молчуны" потеряют доход за 2-3 года.

В 2018 году вступил в силу закон о переходах, который обязывает пенсионные фонды информировать граждан о потерях при досрочном переходе.

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