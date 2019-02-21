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Экологи требуют остановить прокладку дороги через природный заказник в Приамурье

Евгений Рогалев
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Строительство дороги к Огоджинскому месторождению угля в Амурской области через Гербиканский заказник продолжается, несмотря на отсутствие положительной экспертизы, сообщает Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"Несмотря на признание природоохранной прокуратурой строительства дороги Огоджа-Февральск незаконным из-за отсутствия положительного заключения государственной экологической экспертизы, работы продолжаются", - приводятся в сообщении слова директора Амурского филиала WWF России Петра Осипова.

По его словам, оператором проекта строительства дороги является ООО "Разрез Восточный" (Новосибирская область), подрядчик - ООО "Сибирская угольная компания".

Местные жители сообщили экологам, что по временной дороге, проложенной по территории заказника, наблюдают движение лесовозов с древесиной, а насыпь через реку Гербикан, о ликвидации которой сообщали сотрудники Управления по охране животного мира, восстановлена.

Заместитель Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора Юлия Неговора сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что в январе текущего года прокурора направила исковое заявление к ООО "Разрез Восточный" и ООО "Сибирская угольная компания" (подрядчик).

"К нам поступило обращение от экологов, мы направили в Благовещенский городской суд исковое заявление о запрете осуществления деятельности в заказнике до получения государственной экологической экспертизы. Оно находится на рассмотрении суда", - сказала собеседник агентства.

Экологи отмечают, что неоднократно выступали против выбранного варианта прокладки дороги к месторождению угля.

"Проектировщиками выбран вариант строительства дороги через центральную часть заказника - через места обитания ряда охраняемых видов животных, в частности - черного журавля и дикуши, через участки летнего обитания и отела лося", - отметил П. Осипов.

Существуют два других варианта, более выгодных, по оценке экологов, для комплексного развития Селемджинского района. Тем не менее, в августе 2018 года правительство Приамурья изменило режим особой охраны "Гербиканского", что позволило начать строительство на территории заказника линейных сооружений.

Общественные слушания проекта были проведены в сентябре прошлого года. Материалы для свободного ознакомления общественности, по данным экологов, находились только в библиотеке труднодоступного поселка Огоджа.

Государственный природный зоологический заказник "Гербиканский" был создан 24 августа 1995 года для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных.

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