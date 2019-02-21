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21.02.19 15:19
Геоглиф "Ленин" в Вологодской области включили в перечень выявленных объектов культурного наследия
Как сообщается в приказе комитета по охране объектов культурного наследия Вологодчины, достопримечательное место "Геоглиф "Ленин" расположено в Вытегорском районе, в 500 м к северо-западу от деревни Макачево.
В документе отмечается, что в срок до 25 февраля 2020 года должна быть проведена государственная историко-культурная экспертиза "в целях обоснования включения (отказа во включении) выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия". Экспертиза установит предмет охраны достопримечательности и режимы в границах территории объекта культурного наследия.
Как сообщил автор заявки на включение геоглифа в список выявленных объектов культурного наследия, член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семен Травин на своей странице в соцсети, еловая аллея в форме букв была высажена весной 1924 года учениками местной школы. В настоящее время надпись хорошо различима с высоты, ее можно разглядеть и на снимках со спутника.
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