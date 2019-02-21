Четыре десятка жителей Новосибирска заболели корью

21.02.19 15:20

© РИА Новости. Илья Питалев

21 февраля. Interfax-Russia.ru - На территории Новосибирска 39 человек заболели корью, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Большинство заболевших входят в одно из религиозных сообществ, члены которого в подавляющем большинстве отказываются от прививок и иммунизации своих детей. Все заболевшие ранее против кори не привиты в связи с категорическими отказами", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что в регионе проводится иммунизация населения против кори в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска. Работает оперативный штаб, проводятся противоэпидемические мероприятия.