Клинику "Асклепий мед" закрыли в Москве после смерти пациентки

21.02.19 15:24

© РИА Новости. Николай Хижняк

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Росздравнадзор закрыл московскую клинику пластической хирургии, в которой в прошлом году во время эстетической операции скончалась женщина.

"Клиника "Асклепий мед" в Москве закрыта", - говорится в сообщении Росздравнадзора в четверг.

Директор клиники приговорён судом к 1,5 годам лишения свободы.

"Федеральный судья Мещанского суда города Москвы признал руководителя клиники виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и назначил генеральному директору ООО "Асклепий мед" Сагындыку Кудайбердиеву наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении ведомства.

Клиника "Асклепий мед" располагалась в Москве по адресу: Варсонофьевский переулок, д. 8, стр. 3.

В ней летом 2018 года во время выполнения эстетической операции по пластике половых губ скончалась женщина 1978 года рождения. "В ходе операции наступило осложнение, возможности купировать которое и оказать экстренную помощь не нашлось", - сообщили в территориальном органе Росздравнадзора по Москве и Московской области.

В июле 2018 года территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области была проведена внеплановая выездная проверка клиники "Асклепий мед".

В ходе надзорных мероприятий установлено, что медорганизация не имела лицензии на осуществление медицинской деятельности, что не давало ей право оказывать медицинскую помощь. При этом клиника "Асклепий мед" предлагала гражданам стран СНГ, временно проживающим в столице, широкий спектр медуслуг, которые не были безопасными для пациентов: врачи не имели должной квалификации, отсутствовало необходимое в ходе лечения оборудование, применялись недоброкачественные и просроченные лекарственные препараты и медицинские изделия, сообщает Росздравнадзор.