Единая парковочная платформа для российских аэропортов разработана на Урале

21.02.19 15:29

© РИА Новости. Максим Блинов

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Резидент технопарка высоких технологий "Университетский" (Свердловская область) компания "К2" будет поставлять единую парковочную платформу своей разработки российским аэропортам, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе технопарка.

"Разработка компании "К2" "Единая парковочная платформа "Park Core" заключается в создании единой мобильной парковочной платформы по управлению, оплате, бронированию и навигации на парковке для парковочных операторов и их клиентов. Уникальность решения состоит в том, что эта платформа В2В и В2С одновременно, в ней реализуется инновационный функционал, который еще не представлен на территории РФ", - отметил представитель компании.

Он уточнил, что на данный момент парковочная платформа готова к запуску. Договоренности о сотрудничестве достигнуты с несколькими российскими аэропортами, в том числе "Внуково", "Домодедово", "Бегишево", аэропортами Новый Уренгой и Томск.

Компания "К2" является эксклюзивным дистрибьютором японской парковочной системы АМАНО в России, занимается своими разработками.

Технопарк "Университетский" осуществляет поддержку инновационных разработок в сфере IT, приборостроения и наноэлектроники, энергетики, а также образования.