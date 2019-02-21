Башкирия в 2019г потратит на развитие дорожного комплекса более 30 млрд рублей

21.02.19 15:34

© РИА Новости. Денис Абрамов

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Башкирия планирует в 2019 году направить на развитие дорожной отрасли более 30 млрд рублей, сообщил председатель республиканского госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов журналистам в четверг.

"В этом году (региональный - ИФ) дорожный фонд превысит 20 млрд рублей. Учитывая то, что на федеральные трассы будет выделено более 10 млрд рублей, консолидированный дорожный фонд по федеральным и региональным дорогам превысит 30 млрд рублей", - сказал он.

В этом году в числе приоритетов в дорожном хозяйстве - развитие дорожной сети двух крупнейших региональных агломераций - Уфимской и Стерлитамакской. Долю соответствующих нормативу дорог в Уфимской агломерации в 2019 году планируется увеличить по итогам года до 67%, Стерлитамакской - до 50%.

По словам главы госкомитета, в числе "основных трендов" деятельности отрасли - развитие уфимского транспортного узла и начало работы по передаче в федеральную собственность основных магистральных автодорог Уфа - Инзер - Белорецк, Уфа - Бирск-Янаул, Нефтекамск - Янаул, Уфа - аэропорт "Уфа", которые соединяют республику с другими регионами, расширение до четырех полос автодороги Уфа - аэропорт "Уфа" на обходе г.Стерлитамак.

"Также будет продолжаться работа на региональных и муниципальных дорогах, в той же активной динамике, как и в прошлом году. В прошлом году было отремонтировано более 1 тыс. км дорог и 1 тыс. погонных метров мостов, было построено 70 км новых дорог, 11 подъездов к сельским населенным пунктам", - добавил Т.Мухаметьянов.

Ранее ожидалось, что объем республиканского дорожного фонда в 2019 году достигнет 19,7 млрд рублей.