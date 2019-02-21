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Собянин поручил открыть 30 IT-классов в школах Москвы в ближайшие годы

© РИА Новости. Александр Кряжев
21 февраля. Interfax-Russia.ru - Вопрос создания в столичных школах специализированных классов по обучению информационным технологиям обсуждался в четверг на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с представителями IT-отрасли, ректорами ведущих вузов России и директорами школ.

"Вчера президент РФ Владимир Владимирович Путин в своём послании выделил раздел, посвящённый вызовам современности, которые существуют в мире. Одна из них - это конкурентность в области информационных технологий", - сказал С.Собянин.

Он отметил, что российская столица стремится быть лидером в области информационных технологий, а "в области информационных, государственных услуг она уже действительно является лидером".

"У нас неплохая база для этого - университеты, IT-компании, которые занимают процентов 80 от всего рынка России. У нас основа для активного развития этих отраслей", - отметил мэр Москвы.

По его словам, в последние годы в столичных школах были созданы инженерные, академические, медицинские и кадетские классы, но классов по обучению информационных технологий не было. При этом, отметил мэр, городские школы оснащены самым современным информационным оборудованием, но при необходимости компьютерная техника может быть обновлена.

В связи с этим он поручил создать в школах Москвы 30 IT-классов в ближайшие годы.

"Надеюсь, что в ближайшие год-два три десятка таких классов появятся", - заявил С.Собянин.

Важно, продолжил он, чтобы при реализации этого проекта была связь между ведущими вузами страны, IT-компаниями, специалистами.

"Тогда мы действительно можем получить хороший уровень образования для поступления в вузы, для получения специальности. По сути дела, это предпрофессиональный уровень", - убеждён мэр города.

Кроме того, С.Собянин считает необходимым поднять уровень обычных уроков информатики, которые "требуют нового осмысления". То же касается ЕГЭ по информатике.

"То, что ребята сдают - это прошлый век, нам нужен завтрашний. На мой взгляд, то, что мы собираемся сделать, как раз даст шаг в развитии этой отрасли", - подчеркнул он.

Мэр Москвы добавил, что информационные технологии давно являются драйверами развития всех отраслей городской жизни - транспорта, ЖКХ, медицины и других.

Ожидается, что первые IT-классы будут открыты c 1 сентября для учащихся десятых классов в школах, которые будут отобраны на конкурсной основе. Курс обучения рассчитан на два года. Школьники будут изучать информационные технологии на продвинутом уровне, включая знакомство с архитектурой и разработкой информационных систем, искусственным интеллектом, инструментами анализа социальных сетей, средствами защиты информационных комплексов, методами криптографии и другими направлениями.

Главными партнерами и разработчиками программ обучения в рамках проекта "IT-класс" стали компания "Яндекс", Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в кооперации с известными профильными вузами: МГТУ имени Баумана, МФТИ, НИУ ВШЭ и Московским политехническим университетом.

Прошедшая встреча С.Собянина со специалистами в области информтехнологий и образования прошла в школе №2098, где до начала совещания мэр познакомился с работой IT-полигона - одного из проектов столичного образования. Этот полигон размещен в актовом зале школы, который до этого практически не использовался в учебном процессе.

В помещении сделали ремонт и поставили современное IT-оборудование: компьютеры, робототехнические конструкторы, наборы по микроэлектронике и мехатронике, 3D-принтеры, станки с числовым программным управлением.

В настоящее время IT-полигоны созданы в восьми школах Москвы, и планируется дальнейшее расширение этого проекта.

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